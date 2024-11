| BREAKING: It appears that Real Madrid’s bus has been involved in an ACCIDENT.



Settimana difficile per il Real Madrid, con una sconfitta contro il Liverpool e un deludente 24° posto su 36 in Champions League. Mbappé ha sbagliato un rigore e Camavinga si è aggiunto agli infortunati, mentre circolano voci su un possibile esonero per Ancelotti. A complicare le cose, fuori dal campo, uno dei pullman della squadra è stato coinvolto in un tamponamento con un mezzo pesante mentre si dirigeva verso l’aeroporto. Fortunatamente, l’incidente non è grave, ma uno dei fanali anteriori è rimasto danneggiato. Il pullman, però, non trasportava i giocatori, ma lo staff tecnico.