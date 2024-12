Domenica il Milan ritroverà Christianper l’ultima gara dell’anno contro la Roma. Dopo aver saltato le recenti partite, il giocatore statunitense sarà nuovamente a disposizione di Fonseca, come riportato da Sportmediaset. Il suo rientro arriva in tempo anche per la sfida contro la Juventus di inizio anno, valida per la Supercoppa Italiana. Buone notizie anche per Morata, che ha recuperato dalla tonsillite e sarà arruolabile per entrambe le gare. Il Milan, dunque, potrà contare su due pedine fondamentali per affrontare al meglio questi impegni decisivi prima della pausa invernale.