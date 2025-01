Manovre di mercato per l'attacco in casa, anche per quanto riguarda Next Gen e. Su questo secondo fronte il club bianconero è pronto a blindare uno dei gioiellini del proprio vivaio, quelche si è guadagnato anche la chance di esordire in Serie A con i "grandi" di Thiago Motta in occasione del match contro il Lecce, poi concluso sull'1-1. Nei prossimi giorni, come racconta Tuttosport, il classe 2006 firmerà il rinnovo fino al 2028, un "premio" ai suoi 7 goal in 12 presenze in campionato, mentre nelle settimane che verranno toccherà al suo partner d'attacco trattare per giungere allo stesso traguardo:, classe 2005 a quota 9 reti in stagione, è in scadenza tra 18 mesi.