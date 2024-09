I convocati del PSV

Portieri : Walter Benitez, Joël Drommel e Niek Schiks.

: Walter Benitez, Joël Drommel e Niek Schiks. Difensori : Ryan Flamingo, Mauro JR, Olivier Boscagli, Adamo Nagalo, Matteo Dams e Michael Bresser.

: Ryan Flamingo, Mauro JR, Olivier Boscagli, Adamo Nagalo, Matteo Dams e Michael Bresser. Centrocampisti : Malik Tillman, Guus Til, Joey Veerman, Jerdy Schouten, Isaac Babadi, Ismael Saibari, Richard Ledezma e Tygo Land.

: Malik Tillman, Guus Til, Joey Veerman, Jerdy Schouten, Isaac Babadi, Ismael Saibari, Richard Ledezma e Tygo Land. Attaccanti: Johan Bakayoko, Luuk de Jong, Noa Lang, Couhaib Driouech e Ricardo Pepi.

, allenatore del, ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la gara di Champions League tra la sua squadra e la. Il tecnico della formazione campione d'Olanda in carica porterà a Torino 22 giocatori per la sfida dell'Allianz Stadium. Non ci saranno, invece, le due vecchie conoscenza del calcio italiano: Hirving Lozano e Rick Karsorp.

