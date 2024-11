La Juventus affronterà una trasferta molto importante contro il Lecce di. I bianconeri sono in piena emergenza infortuni, infatti saranno 9 i giocatori indisponibili per la trasferta. L'obiettivo rimane comunque portare a casa i tre punti, soprattutto in ottica classifica per non aumentare la distanza dalle squadre davanti. La Juve, tuttavia, arriva a Lecce forte di un record che la vedenei cinque maggiori campionati europei. Questi tre club sono infatti gli unici a non aver ancora subito sconfitte in campionato. Inoltre i bianconeri sono il club con più clean sheet, 10 dall'inizio della Serie A.