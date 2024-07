"Non ho dormito niente, per l'emozione, sono felicissimo di essere qui" sono le prime parole che confessa Juan Cabal mentre è ancora a bordo della Jeep che dalla stazione di Torino Porta Susa dove è arrivato attorno alle 7.50 di ieri mattina si sta spostando in direzione Continassa. Un breve giro nel centro sportivo bianconero, l'incontro con Thiago Motta, poi il trasferimento al JMedical dove ha ricevuto il primo abbraccio dai tifosi. I primi autografi e qualche selfie prima delle visite mediche di rito. All'uscita ancora qualche tifoso pronto ad aspettarlo. Poi la fatidica firma sul contratto. Di seguito il video del racconto della prima giornata di Juan Cabal da giocatore della Juventus.