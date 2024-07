Juventus-Como, data, orario, dove vederla in tv

Laha annunciato il calendario della prima giornata della Serie A, rivelando le date e gli orari dei primi incontri della nuova stagione. Ora è ufficiale: la Juventus, guidata dal nuovo allenatore, conosce la data del suo debutto in campionato. L'attesa è grande per vedere come la squadra bianconera inizierà il percorso sotto la guida di Motta, con i tifosi e gli appassionati che attendono con impazienza il primo incontro ufficiale. Questa partita rappresenterà l'inizio di una nuova era per la Juventus , con molte aspettative e ambizioni per la stagione a venire.