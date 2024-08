La Juventus Primavera cancella Genoa e ottiene la prima vittoria in campionato battendo il Cesena con un netto 3-0 a Vinovo. I bianconeri hanno sbloccato il match nel primo tempo grazie al tap-in vincente di Pugno su azione strepitosa di Florea. Nella ripresa in goal ancora il numero 9 zebrato, prima del punto esclamativo targato Di Biase.





Juventus-Cesena Primavera: la cronaca

Juventus-Cesena Primavera, le formazioni ufficiali

90'+5 - E' FINITA! La Juventus Primavera ottiene la prima vittoria dell'era Magnanelli: Cesena superato con un netto 3-090'+1 - Saranno cinque i minuti di recupero87' - Fuori Ripani dentro Lontani, fuori Crapisto dentro Grosso85' - Cinque minuti al traguardo: la Juve chiude attaccando82' - Cambio Cesena: esce Tampieri, entra Gningue80' - Siamo entrati negli ultimi dieci minuti di gioco, Juve in pieno controllo76' - Triplo cambio nel Cesena: entro Cavaliere Domeniconi, Cavaliere e Pitti.75' - Tre cambi nella Juve: fuori Pugno dentro Di Biase, fuori Pagnucco dentro Ventre, fuori anche Nisci per Keutgen.67' - Cooling break63' - Ngana premia la sovrapposizione di Nisci, il cui cross è perfetto per l'accorrente Pagnucco che va alla conclusione, murata dalla difesa romagnola60' - Zelezny reattivo su Wade: bella conclusione del neoentrato, ma para il portiere della Juve58' - Ammonito Crapisto: primo giallo per la Juve56' - Cambio nel Cesena: fuori Tosku, dentro Wade52' - Ci prova Ripani dalla distanza: blocca senza patemi Veliaj50' -Pugno si presenta al cospetto del portiere cesenate che, ancora una volta, compie un grande intervento e salva tutto49' - Ammonito Ronchetti nel Cesena: sbracciata nei confronti di Florea46' - Inizia il secondo tempo a Vinovo45'+3 - Fine primo tempo a Vinovo: Juventus avanti 1-0 sul Cesena grazie al goal di Pugno45' - Saranno tre i minuti di recupero38' - Veliaj si rifugia in angolo! Ci prova ancora Ripani, la cui rasoiata viene prolungata in corner dal portiere ospite35' - Tiro alto di Pagnucco: il capitano della Juve si libera con un doppio dribbling e va al tiro che però si alza troppo rispetto alla porta cesenate30' -Alla prima grande occasione i bianconeri vanno vicini al goal: sugli sviluppi di un cross dalla destra irrompe Pugno che colpisce di testa a botta sicura ma Velijai devia sul palo.28' -Geniale tacco di Tosku per Ronchetti che, da buona posizione, va al tiro deviato in calcio d'angolo dal grande intervento di Nisci.26' - Cooling break per le due squadre: non si sblocca il match a Vinovo22' - Guizzo di Pugno in area del Cesena, ma Dolce chiude in maniera magistrale stoppando il tentativo dello juventino20' - Scocca il 20' a Vinovo, Juventus decisamente in affanno al cospetto di un Cesena che sta interpretando una gara di grande intensità.17' - Il Cesena sta dominando in questa prima fase di gara16' - Ci prova ancora Tampieri dalla distanza: pallone a loto di poco. Spingono gli ospiti.13' -Sugli sviluppi di un calcio d'angolo blitz in area di rigore della Juve, ma Perini di testa non trova la porta per una questione di centimetri10' - Superati i primi dieci di gioco: ritmi non altissimi per ora tra Juve e Cesena8' -Sugli sviluppi di un corner per i romagnoli, Tampieri svetta di testa ma il portiere bianconero è reattivo4' - Pagnucco va alla conclusione da fuori: sfera lontana dal bersaglio ma è del capitano il primo tentativo del match.1' - E' iniziata a Vinovo, si parte con il calcio d'inizio di Juventus-Cesena: Zelezny, Bassino, Martinez, Montero, Pagnucco (75' Ventre), Ripani, Ngana, Nisci, Crapisto, Florea (75' Keutgen), Pugno (75' Di Biase). All. Magnanelli.: Veliaj, Mattioli, Campedelli, Valentini, Tampieri, Castorri, Perini, Tosku (56' Wade), Ronchetti, Dolce, Abbondanza (76' Cavaliere). All. Campedelli.