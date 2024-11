In questa Serie A,si distinguono come le squadre più efficaci nei dribbling, guidando la classifica con ben 98 dribbling completati ciascuna. Un dato che sottolinea la qualità tecnica e l'abilità nel saltare l'uomo di entrambe le formazioni, elementi chiave per costruire azioni offensive pericolose.Sul fronte difensivo, però, è la Juventus a primeggiare: i bianconeri sono la squadra che si è fatta superare meno volte in dribbling nel torneo, con soli 50 episodi concessi agli avversari. Questo equilibrio tra solidità difensiva ed efficacia offensiva testimonia la compattezza e l’organizzazione del gruppo guidato da Thiago Motta.