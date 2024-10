Zazzaroni e Mauro su Yildiz: il commento

In casauno dei temi di cui si parla di più èche sta faticando ad incidere in questo inizio di stagione. Anche a Pressing è stato analizzato il momento del classe 2005 turco con parole forti da parte di"Yildiz è un giocatorino, se io penso a Totti, spero che torni a giocare a 48 anni. E' bravo, ha dei numeri sicuramente, non salta l'uomo quasi mai. Non è colpa di Yildiz, ha tutto il tempo per crescere, ha potenzialità ma non mi dà garanzie. Giusto che la Juve investi su di lui", le parole di Zazzaroni. Mauro aggiunge: "Penso che dovrebbe giocare diversamente, sulla sinistra troppo prevedibile, mi sembra un Chiesa venuto male".