Alessandro, dal palco del Globe Soccer Awards, ha ricevuto il premio alla carriera. Ecco le sue parole, direttamente dalla premiazione e dall'evento."Se una piccola parte di me vorrebbe essere ancora in campo con la Juve? Sì, molto più di una piccola parte - ha ammesso sul palco a Dubai - E' stato un percorso lungo, ma a un certo punto quando decidi di porre fine alla tua carriera puoi lamentarti di quello che non hai o goderti ciò che hai raggiunto. Io sono contento di quello che ho fatto, è stato un percorso incredibile, ho raggiunto tante cose e sono contento"."Questa è una storia diversa, è una storia d'amore. Dopo 19 anni unici con quella famiglia il rapporto con i tifosi e con tutti è incredibile. Sono estremamente orgoglioso di questo, c'è massimo rispetto. Guardiamo avanti in maniera positiva con il massimo delle energie, perché è così che approccio la vita".