Inter-Juventus, le parole di Inzaghi nascondono parte della verità

Un misto tra delusione, rabbia e fastidio : Simone Inzaghi nel post partita diha faticato a spiegarsi la partita. E soprattutto il 4-4 arrivato in questa maniera non gli va proprio giù: "Non esiste prendere il 100% di tiri-gol, 4 tiri e 4 gol. Avremmo meritato di vincere perché potevamo fare 7-8 gol alla Juve. Abbiamo avuto 4-5 palle gol clamorose".Si, l'Inter dopo aver fatto il 4-2 ha sfiorato più volte il quinto goal, che se segnato, avrebbe potuto davvero chiudere i giochi. E quindMa l'analisi non può fermarsi certo solo lì, perché ci sono state tante cose, da una parte e dall'altra, che hanno condizionato il risultato finale. E se l'Inter avrebbe potuto fare "7-8 goal", ne avrebbe potuti fare anche meno di quelli che ha realizzato.L'allenatore dell'Inter si è dimenticato che se la sua squadra ha chiuso in vantaggio il primo tempo lo deve solamente alle incredibili ingenuità commesse dai difensori della Juventus, prima Danilo e poi Kalulu. D. E la quarta rete è arrivata su un rimpallo dopo un calcio d'angolo. Un solo goal su azione, quello di Mkhitaryan. A differenza della Juve, che invece ha sì sfruttato degli errori difensivi, ma i goal li è andata a fare mettendo due volte il giocatore davanti alla porta. Juve che comunque, di tiri ne ha fatti ben più di quattro.Insomma, l'Inter poteva fare il 5-2 più volte, ma in serate "normali" il primo tempo lo avrebbe dovuto chiudere con al massimo un goal. Quindi si,