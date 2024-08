Vitor, allenatore del Porto, parla così della situazione di- "Francisco ha una storia recente di infortunio, ha lavorato, se non sbaglio, 17 giorni con il reparto medico. Solo cinque giorni di lavoro con il gruppo. Sentivo che non c'erano ancora le condizioni ideali su Francisco. Per quanto riguarda la Juventus, sapete che il mercato in questa fase è molto attivo, ci sono dei sondaggi, potrebbe essere un percorso per lui, potrebbe non esserlo... Per quanto riguarda questa notizia, io ne vedo tante. Mi preoccupa analizzare cosa sta succedendo al Porto"."Questo è quello che avete visto. È sempre difficile in questa fase. In relazione a questo problema e al problema mentale, capire come reagiscono a certe notizie, la verità è che viviamo in una società con molta instabilità... "