L'arbitro Halil Umut, che ha diretto la partita tra(1-3) decisiva per le sorti di entrambe le squadre agli Europei di calcio, non è diventato uno dei preferiti dei tifosi polacchi. Due decisioni particolari dell'arbitro turco hanno suscitato grande polemica tra i sostenitori della squadra di Michał Probierz, poiché entrambe hanno avvantaggiato gli austriaci. Ma erano giustificate?Al 77° minuto della partita di Berlino, con l'Austria in vantaggio per 2-1, Marcel Sabitzer si avvia verso la porta difesa da Wojciech Szczęsny. Il portiere polacco tenta un intervento, ma la palla gli sfugge. Sabitzer salta sopra Szczęsny, ma nel farlo colpisce il volto del portiere con il piede e cade. L'arbitro assegna un rigore agli austriaci. Szczęsny non protesta e poco dopo Marko Arnautović trasforma il rigore. Sebbene i giocatori polacchi non abbiano contestato molto la decisione dell'arbitro, tra i tifosi rimane il dubbio sulla correttezza della decisione.