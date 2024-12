Clamorosa partita di. L'ex attaccante della Roma ha trascinato il Bayer Leverkusen alla vittoria con un poker che non si dimenticherà. Il giocatore nell'ultimo periodo è stato accostato anche allain cerca di soluzioni offensive già per gennaio.Schick era stato ad un passo dal vestire la maglia bianconera qualche estate fa, poi non superò le visite mediche e il trasferimento saltò. Sono emerse nuove indiscrezioni su un possibile interesse della Juventus per l'attaccante anche se al momento non ci sono trattative per il giocatore. E i quattro goal messi a segno con il Friburgo sicuramente non facilitano un'eventuale operazione.