Paulha assistito alla sfida tra, match valido per gli ottavi di finale diterminato 1-0 in favore dei francesi grazie all'autogol di- "Bello risentire amore della gente, ho sentito un amore grande nonostante io sia lontano dai campi da un po’”.- "Se non avete visto una mia intervista in cui dico che mi ritiro significa che non è così, perché io mi sento ancora calciatore. Voglio combattere questa ingiustizia. È uscita un’intervista vecchia e falsa recentemente. Pogba non è finito, Pogba è qua e fin quando non vedrete me dire che sono finito state tranquilli. Ho una voglia di tornare della madonna, mi sento come un bambino che vuole essere professionista”- “Dalle ultime notizie sono ancora un giocatore della Juve, ho il contratto ma non ho avuto l’opportunità di parlare con direttore e allenatore… c’è silenzio. Penso che stiano aspettando il risultato dell’appello ma dovete chiedere a loro”.





