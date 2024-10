La situazione contrattuale di Paulrappresenta un serio onere finanziario per la Juventus. Nonostante la squalifica del centrocampista francese, che terminerà a marzo 2025 salvo accordi o riduzioni della pena, il club bianconero si trova a dover sostenere un costo elevato per il suo stipendio. Ogni mese di permanenza di Pogba alla Juventus durante il periodo di sospensione comporta una spesa di oltreQuesto significa che, se Pogba dovesse rimanere in squadra fino alla fine della stagione 2024/25, la Juventus si troverebbe a pagare quasi 3,5 milioni di euro solo per i quattro mesi da marzo a giugno, indipendentemente dal suo impiego in campo. Un peso economico significativo, soprattutto considerando che Pogba è attualmente fuori dai giochi e l'incertezza sul suo futuro è ancora alta.La Juventus, nel tentativo di alleggerire questa situazione, potrebbe esplorare diverse opzioni, come trovare un accordo con il giocatore per ridurre l'ingaggio o addirittura considerare una rescissione consensuale, come già accaduto in passato con altri giocatori. Tuttavia, ogni decisione dovrà tenere conto delle complesse dinamiche legali e contrattuali legate al caso di Pogba e alla sua situazione disciplinare.