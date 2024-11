Paulha espresso la sua voglia di tornare in campo attraverso un post su Instagram, condividendo con i fan il suo stato d’animo. Tuttavia, i tifosi della Juventus non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio significativo: nelle foto pubblicate dal centrocampista francese, non appare alcuna immagine che lo ritrae con la maglia bianconera. Questo elemento ha alimentato ulteriormente le speculazioni sul suo futuro, che sembra sempre più incerto e lontano dalla Juve. Nel post, Pogba ha scritto parole sentite: «Mi manchi… molto!! Mi sto preparando a tornare. Te lo prometto».