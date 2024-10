Le possibili destinazioni di Pogba

Sta per finire, la storia tra Paule la. E sta per chiudersi pure qualche tentativo - vano, sin dall'inizio - di vederlo ancora in bianconero. No, non ci sarà un altro Pogback: sarebbe stato il terzo, e per i bianconeri sarebbe stato pure un salasso decisamente importante.Dopo la ratifica del TAS e l'ufficializzazione della squalifica di 18 mesi, Pogba - ieri avvistato pure allo Stadium - adesso sarà libero di decidere la prossima tappa della sua carriera. Non è contemplato, infatti, né nelle intenzioni del calciatore, e ancor meno della società Juventus, la possibilità che le parti possano proseguire insieme. I motivi sono i più disparati: economici, tecnici, di garanzie fisiche. Va risposto così come hanno fatto Giuntoli e Motta: "Era un grande calciatore, ma non gioca da tanto tempo".Ma da dove potrebbe ripartire, allora, Paul? Dopo un anno di inattività, e altri due di attività a singhiozzo, la sensazione è che chiunque lo prenda dovrà valutarlo molto attentamente dal punto di vista della tenuta atletica. Ecco perché l'idea di rivederlo in un top campionato, a parte quello francese, non è al momento così forte. Difficilmente lo rivedremo in Serie A, così come la Premier potrebbe rappresentare un rischio per la fragilità dei suoi muscoli.Davanti a Paul, ecco i due scenari più probabili: andare ine cioè negli Stati Uniti, da sempre meta delle sue vacanze; oppure Emirati e Qatar, campionati nei quali potrebbe unire le richieste importanti alla possibilità di ritrovare continuità in campo. Insomma: scelte da fine carriera, e scelte che non contemplano la Juve





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui