Il futuro di Pogba

Il ritorno diallaè stato unsia per il giocatore che per il club. Se nella sua prima esperienza bianconera (2012-2016) aveva conquistato 4 Scudetti, 2 Coppe Italia e una finale di Champions League, in questa seconda parentesi il suo contributo è stato quasi nullo.La Juventus, dal canto suo, si trova con l’obbligo di imparare dagli errori commessi, evitando di puntare su giocatori con un passato glorioso ma un presente incerto.Con l’addio di Pogba, la Juventus può finalmente chiudere un capitolo e guardare avanti. La priorità sarà quella di investire su giovani talenti e giocatori affidabili, capaci di incarnare lo spirito e l’ambizione di un club che punta a tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.La risoluzione consensuale segna una fine amara ma necessaria, permettendo alla Juventus di liberarsi di un peso economico e concentrarsi sulla costruzione di un progetto più solido e sostenibile. E il francese? Beh, guarda con interesse alla MLS: dopo le voci sull'Inter Miami di Messi - a Miami lo stesso Paul è di casa -, nelle ultime ore il LAFC, ex squadra di Chiellini, ha sondato il terreno e lo metterebbe volentieri all'opera. Più difficili le piste francesi o il campionato arabo.