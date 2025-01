Paulha lasciato ormai da tempo la Juventus risolvendo il contratto che lo legava ai bianconeri fino al 2026. Il francese non è più un tesserato del club ed è in attesa di capire quale sarà la sua prossima avventura dopo la squalifica per doping, che terminerà a marzo. Intanto però Pogba ha pubblicato una foto sui social con la maglia della Juventus."Meditation", ovvero meditazione, questa la parola usata da Pogba. Il centrocampista ha mostrato una foto mentre era in spiaggia con il pallone sulla testa e la maglia della Juventus. Non la sua però ma quella di Zidane, anche lui francese, anche lui con un passato a Torino.