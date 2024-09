Paulsta affrontando un'altra difficile situazione fuori dal campo. I giudici parigini hanno rinviato a giudizio suo fratello Mathias e altre cinque persone per il sequestro avvenuto nel 2022. Secondo i giudici, il 19 marzo 2022 queste persone hanno organizzato un incontro nella periferia di Parigi per costringere Pogba a consegnare loro dei soldi. Nel 2022, Pogba denunciò tentativi di estorsione subiti tra marzo e luglio, con richieste di 13 milioni di euro, pagando 100.000 euro. Pogba ha riconosciuto suo fratello Mathias come uno degli uomini coinvolti nel sequestro. Lo riporta France Press.