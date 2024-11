Come finirà tra Pogba e la Juventus?

L'ufficialità può arrivare già nei prossimi giorni:e lasono vicinissimi all'addio, che avverrà con la risoluzione consensuale del contratto e, come scrive Il Corriere dello Sport, senza buonuscita. Il club bianconero, infatti, può sfruttare la squalifica del centrocampista dovuta al caso doping per risolvere unilateralmente, inoltre in via ipotetica potrebbe pure chiedere i danni per la sua condotta che è "una chiara infrazione del rapporto siglato in sede di stesura dell'accordo".Dall'altra parte, in questo modo non è nemmeno da escludere uno strascico legale che - come ha insegnato di recente il lodo Cristiano Ronaldo - pur con una ragionevole certezza della propria versione significherebbe battaglia nelle aule di un Tribunale, con l'imponderabilità della decisione di un giudice. Per questo l'argomento è delicato, ma in ogni caso la Juve non farà passi indietro: non ci sarà un Pogba-ter, è tempo di dirsi addio.