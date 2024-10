Durante la conferenza stampa pre-partita in vista della sfida contro il Lecce, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha discusso anche del ruolo ideale di Giacomo: "Sta lavorando bene, come tutti gli altri. Lo vedo sempre molto positivo e concentrato. Per me, è un attaccante, un secondo attaccante. Nella nostra attuale impostazione tattica, lo vedo in una posizione simile a quella di McTominay, con una punta e una seconda punta. Lo considero perfetto per quel ruolo."Al momento c'è poco spazio per Raspadori al Napoli, che potrebbe essere dunque un'occasione di mercato per la Juventus.