Ilin Piemonte cresce sempre di più, e il merito, seppur in piccola parte, è anche della. Che dovrebbe contribuire ai "movimenti" verso la città di Torino già a breve, in occasione della prima partita di campionato contro il Como. "Ci aspettiamo che l’estate porti con sé più o meno gli stessi numeri del 2023 — spiega Fabio Borio, presidente dell'associazione, ai microfoni de Il Corriere di Torino —. Attendiamo un lieve picco il 19 agosto per la prima partita di campionato della Juventus. Confidiamo nei last minute e in un interesse crescente verso la nostra destinazione".