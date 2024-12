Gerard, a DAZN, parla così poco prima di Juventus-Fiorentina."Per me la chiave sarà la dirigenza e l'allenatore e in panchina ne hanno uno molto importante. Credo che Thiago Motta avrà un futuro spettacolare, ma ha bisogno di tempo: un progetto non si costruisce in poco tempo"."Molte squadre competono, mentre in Spagna solo Real, Barcellona e Atletico. Per l'Italia dico Juve"."Per De Gea è stato importante arrivare alla Fiorentina dopo degli anni difficili. Della Juventus mi piace molto Vlahovic".