Pierreè l'ultimo nome accostato alla Juventus per questa sessione estiva di calciomercato. Il difensore del Milan infatti piacerebbe ai bianconeri che hanno già presentato una prima offerta per un prestito oneroso di 3 milioni di euro più un riscatto fissato a 14 milioni. Ilriflette perchè vorrebbe la cessione immediata del difensore francese per una cifra di circa 20 milioni. Il nome nuovo della Juventus però ha immediatamente scatenato i tifosi che non si sono risparmiati le reazioni tramite i propri account social. Clicca su "vai alla gallery" per leggere alcune reazioni dei tifosi.