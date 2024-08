Juventus, le ultime su Pierre Kalulu

Pierreha parlato al telefono con Thiago Motta nella giornata di ferragosto per capire quali fossero le intenzioni del tecnico della Juventus prima di dare il suo sì definitivo al trasferimento a Torino. Sì definitivo che ancora non è arrivato nonostante Juventus e Milan abbiano già raggiunto un accordo di massima, la decisione finale però spetta al difensore francese classe 2000 che ancora non ha dato la sua risposta definitiva.In mattinata si era parlato di un rifiuto di Kalulu alla Juventus, notizia che al momento non trova conferme come dichiarato da Romeo Agresti nella diretta sul nostro canale YouTube . Anzi, il giocatore sembra molto vicino ad accettare il trasferimento a Torino e delle novità potrebbero arrivare proprio nelle prossime ore.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui