Juventus, cosa manca per arrivare a Pierre Kalulu?



Juventus, le cifre per Kalulu

Pierresi sta allenando proprio in questi istanti aagli ordini di Paulo Fonseca il nuovo tecnico rossonero. Sembrava invece molto più vicino alla Juventus ieri quando non ha preso parte al Trofeo Berlusconi. Viene quindi spontaneo chiedersi cosa manchi per il suo trasferimento alla Juventus a cui sembra essere sempre più vicino.La Juventus è ancora in attesa del, manca soltanto quello per la conclusione dell'affare che comunque potrebbe arrivare nelle prossime ore. Manca poco ma ci sono ancora dei piccoli dettagli da limare. La Vecchia Signora comunque spera di riuscire a chiudere il prima possibile per averlo a disposizione.L'accordo con il Milan è già stato raggiunto per il passaggio del difensore francese classe 2000 in bianconero. Si tratterebbe di un prestito oneroso fissato a 3,5 milioni di euro più il diritto di riscatto fissato a 14 milioni. Si stanno ancora definendo gli accordi tra la Juventus e l'entourage del giocatore ma passi avanti potrebbero essere fatti già nelle prossime ore.





