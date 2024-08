Laè al lavoro per trovare nuovi colpi di mercato. Stando a quanto riferisce Pianeta Lecce la società bianconera avrebbe raggiunto l'accordo con i salentini per il trasferimento di Giacomo Faticanti. Il giocatore arriverà dal Lecce in prestito con diritto di riscatto. Un anno fa però lo aveva acquistato la Roma, che al momento detiene il 35% sulla rivendita del suo cartellino per una cifra attorno al milione di euro. L'accordo con la Juventus è stato già raggiunto, Faticanti si aggregherà alla formazione allenata da Paolo Montero.