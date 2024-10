Le parole dia Sky dopo- "Mi dispiace tantissimo, questa sera lo Stoccarda ci ha messo in difficoltà. Sono un'ottima squadra, io sono convinto che questa sconfitta ci servirà da lezione per farci crescere. Nessuno ha avuto successo senza un fallimento, sapremo imparare dagli errori".- "Noi eravamo un po' sotto tono, non avevamo l'energia per reagire e non siamo stati bravi a capire le difficoltà".- "Anche gli altri anni, so che nella vita ci sono le categorie e qualcuno può pensare che ho fatto questa scelta per comodo, ma è tutto il contrario. Tutto il lavoro che c'è dietro per stare in equilibrio quando si gioca poco è enorme e sono contento di farlo vedere, anche se non riesco a godermelo perché è arrivata una sconfitta".- "Stasera metabolizziamo, domani ancora un po', poi da giovedì pensiamo all'Inter".





