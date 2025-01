Getty Images

Mattia, a Pressing, parla dell'addio di Danilo e saluta il suo ormai ex capitano. Ecco le parole scelte sui suoi profili social, con una foto dei due abbracciati a due passi dalla curva sud bianconera. Di seguito, il messaggio del giocatore.- "Sei entrato in punta di piedi a dispetto di tutto quello che avevi vinto prima di diventare juventino. Perché oggi lo sei a tutti gli effetti. E oggi esci dalla porta principale, dopo aver vinto e dopo esserti distinto per leadership e carisma. Grazie ‘Dani’, uno di noi".