La sosta riservata agli impegni delle Nazionali, consentirà adi sistemare già alcuni tasselli in vista della prossima stagione. Come riferisce Tuttosport, infatti, il Football Director bianconero è pronto a definire i rinnovi di contratto del secondo e del terzo portiere della Juventus, ovvero. Il classe 1992, nonostante goda di molti estimatori in Serie A e non solo, è pronto a mettere nero su bianco l'accordo che lo legherà al club bianconero fino al 30 giugno 2026, con opzione per un'ulteriore stagione. Per quanto riguarda Pinsoglio, invece, il terzo portiere dovrebbe allungare di un anno il legame con la Juve che scadrà a giugno del 2025. Il classe 1990 rappresenta un punto fermo all'interno dello spogliatoio e, essendo cresciuto nel vivaio bianconero, rappresenta un fattore anche a livello di liste.