Ultimo giorno di vacanza anche per, pronto ad iniziare la preparazione estiva con la maglia della, agli ordini del nuovo allenatore Thiago Motta. In bianconero dall'estate del 2018 - ad eccezione della parentesi al Genoa tra il 2020 e il 2021 - il classe 1992 ha sin qui lavorato con Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri e Andrea Pirlo. Ora, in bianconero, troverà un nuovo allenatore a guidare un nuovo progetto in salsa bianconera. Sul proprio canale Instagram, il portiere juventino ha postato uno scatto in un momento di divertimento, suonando però la carica in vista della ripresa degli allenamenti: "Ultimo giorno con la famiglia. Domani inizierò a fare di nuovo sul serio".