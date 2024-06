Le parole di Mattiaa Akos Podcast:AL GENOA – I primi allenamenti in Prima squadra li ho fatti con Milito, Thiago Motta… Tornato dal Pescara in prestito, mi tolsi 200 mila euro dallo stipendio senza batter ciglio per restare al Genoa e fu una scelta azzeccata. Liverani fu esonerato e arrivò Gasperini, da quello che so disse: al primo errore che fa lo metto fuori. Da lì feci un campionato bellissimo e partì per il mondiale in Brasile.GASPERINI – E’ molto duro, ma poi i risultati che vedi in campo ti portano a sopportare il suo carattere. Con me ha sempre avuto un buon rapporto, mi ha tutelato e dato fiducia.