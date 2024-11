, presente ad un evento evento benefico a Milano, organizzato dall'ex calciatore Massimo Ambrosini, ha parlato a Sky Sport. Il portiere dellaha commentato la lotta scudetto: "C’è una bella bagarre. Stando all’interno e vedendo come lavoriamo, con la qualità umana che c’è all’interno dello spogliatoio noi ce la possiamo giocare con chiunque".- "Quando c’è un cambiamento e si costruisce qualcosa bisogna sempre metabolizzare il cambiamento. Siamo pronti a tutto, a lavorare sodo, a metterci in gioco. Per il momento va bene così, siamo contenti di quello che stiamo facendo"."Siamo molto amici, ci diamo una mano dentro allo spogliatoio. Sta giocando a un livello molto alto, se la meritava anche prima la convocazione. Sono contento. Le cose non accadono mai per caso"."Non mi piace autoreferenziarmi a leader, ma sono uno dei più grandi e ho avuto la possibilità di imparare tanto da grandissimi calciatori e uomini. Ho cercato di imparare il più possibile a livello umano e sono felice di quello che ho imparato. Adesso devo dare agli altri quello che ho imparato"."Nel calcio si gioca tanto ma se una squadra riesce ad avere una rosa altamente competitiva, con tutti i giocatori intercambiabili. Si deve andare verso un calcio dove un giocatore ne gioca 25 e un altro 35. Bisogna creare rose competitive ma penso che in ottica futura può essere un punto di vista ed è quello che sta facendo Thiago Motta. Si crea uno spirito competitivo buono che ti fa migliorare"."In questo momento no. Cerco di vivermi molto il presente, dove possiamo essere la versione migliore di noi stessi. Per il futuro non ci penso ancora ma ho tante passioni e cercherò di portarne una avanti. Amo giocare a calcio, competere e la sfida".