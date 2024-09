La classifica di Serie A aggiornata

Juventus 12 punti

Milan 11

Inter 11

Torino 11

Napoli 10*

Lazio 10

Udinese 10

Empoli 9*

Atalanta 7

Bologna 7

Roma 6*

Hellas Verona 6*

Fiorentina 6*

Parma 5*

Como 5*

Genoa 5

Lecce 5

Venezia 4*

Monza 3*

Cagliari 2*

Ilsubisce una sconfitta per 2-3 contro la Lazio, un risultato che ha conseguenze significative per la classifica di Serie A. Grazie a questa vittoria dellae al successo dellacontro il Genoa, la squadra bianconera si ritrova al momento al primo posto in solitaria. La Juventus guida la classifica in attesa del risultato del Napoli, che potrebbe influenzare ulteriormente le posizioni di vertice. I tifosi juventini sperano che il Napoli non riesca a ottenere i tre punti, permettendo alla Juventus di consolidare la propria leadership in campionato, almeno temporaneamente.