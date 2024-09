Perché Tiago Djalò, Arthur e Kostic non sono stati convocati per Juventus-Roma?

Saranno 21 i giocatori a disposizione diin vista della sfida che si giocherà questa sera all'Allianz Stadium tra. Tra i calciatori schierabili in vista del big match della terza giornata di campionato, mancheranno diversi giocatori:e Vasilije Adzic sono alla prese con i postumi dei rispettivi infortuni e contano di tornare a piena disposizione dopo la sosta. A questi si aggiungono però anche Tiago Djalò, Arthur e Filip Kostic, nuovamente esclusi dalla lista per i convocati.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui





Tiago Djalò, Arthur e Kostic non faranno parte del gruppo squadra in occasione di Juventus-Roma in quanto considerati elementi estranei al progetto di Thiago Motta. Nonostante la Juventus non sia riuscita a cederli nel corso della sessione di mercato appena conclusa, i giocatori restano sul mercato e - considerando che sono ancora possibili le operazioni in uscita verso Arabia e Turchia - la loro posizione rimane senza dubbio in bilico.