Perché la Juventus segna solo con Vlahovic: i dati

Vlahovic (6.11)

Koopmeiners (1.02)

Conceicao (0.51)

Yildiz (0.43)

Mbangula (0.17)

Weah (0.15)

Nico Gonzalez (0.05)

Lukaku (2.32)

Kvaratskhelia (2.29)

Politano (1.33)

McTominay (0.95)

Simeone (0.71)

Anguissa (0.67)

Raspadori (0.64)

Neres (0.58)​

Dopo nove partite tra campionato e Champions League i numeri iniziano ad avere un valore e ad essere rilevanti: sicuramente lo è quello che riguarda chi segna in casa Juventus, ovvero quasi esclusivamenteOggi abbiamo analizzato questo aspetto, approfondendo i numeri di tutti i giocatori offensivi e non solo . Il centravanti serbo ha fin qui realizzato la metà delle reti bianconere in campionato e due goal dei cinque in Champions. Ma perché Vlahovic è praticamente l'unico giocatore offensivo ad aver segnato?Il gioco della Juve è finalizzato a mettere nelle migliori condizioni possibili Vlahovic, che è di fatto l'unico terminale offensivo di questa squadra. A dimostrazione di ciò,Una precisa scelta di Thiago Motta o la poca capacità di riuscire a "rendere" pericolosi anche gli altri elementi offensivi della squadra? I dati degli expected goals (Xgoals) - ovvero la probabilità che un tiro finisca in rete - evidenzia una tendenza chiara. Vlahovic oltre a segnare, è anche l'unico ad aver avuto le occasioni, con un'eccezione.Come si può notare, c'è una differenza abissale tra quante occasioni di segnare ha avuto Vlahovic con il resto dei compagni offensivi. Al momento quindi, ai bianconeri manca la capacità di creare pericoli con più giocatori. L'unica eccezione è Koopmeiners, la cui assenza del goal è stata dovuta fin qui a un misto tra sfortuna e imprecisione. La differenza si nota anche confrontando questi dati con quelli del Napoli, preso a confronto visto che occupa la vetta della classifica.