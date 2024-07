Come cambierebbe l'attacco della Juventus con Gudmundsson?

Il ruolo

Uomo da doppia cifra

Pedine di scambio

La notizia rilanciata da Sky nella serata di martedì 16 luglio, apre a dovute riflessioni e a scenari inediti. Lasi sarebbe iscritta alla corsa perdel Genoa. Per l'attaccante islandese, qualora i bianconeri decidessero di affondare il colpo, ci sarebbe una seria concorrente con cui fare i conti, ovvero l'. Ma ipotizzando un matrimonio a tinte bianconere come andrebbe ad inserirsi il numero 11 genoano nell'assetto tattico di Thiago Motta?Il classe 1997 sarebbe un profilo in grado di calarsi alla perfezione all'interno dei meccanismi del tecnico italo-brasiliano. In caso di 4-2-3-1, Gudmundsson sarebbe in grado di agire sia svariando sulla corsia di destra che su quella di sinistra, anche se al Genoa ha spesso agito in qualità di seconda punta, il che lo eleva a giocatore in grado anche di essere incisivo negli ultimi sedici metri di campo. Nel suo background c'è anche la capacità di giocare tra le linee. Un altro fattore che potrebbe pesare anche in ottica Juve perché Motta è destinato a schierare il suo undici tipo nel quale il rifinitore rappresenta un elemento cardine.11 goal al primo anno in Serie B, 14 al debutto in Serie A. Un unico filo conduttore, dunque. Gudmundsson vede la porta con grande facilità e la doppia cifra in termini realizzativi rappresenta per lui un obiettivo pienamente alla portata. Sarebbe cosa buona e giusta anche per la Juventus che nell'ultima stagione ha mandasto in doppia cifra complessiva solamente due calciatori: Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.Il contratto che lega Gudmundsson al Genoa scadrà nel 2027, ma nel caso in cui la Juve decidesse di affondare il colpo, in sede di trattativa avrebbe un paio di carte da giocarsi, in termini di contropartite: Fabio Miretti è un profilo assai apprezzato dal Grifone, così come Daniele Rugani rappresenterebbe un innesto gradito ad Alberto Gilardino, vista anche la comprovata esperienza del difensore lucchese nella difesa a tre.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui