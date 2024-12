Perchè la Juventus non vorrebbe cedere Danilo al Napoli?

La situazione di calciomercato legata al capitanoresta al momento complessa. Il capitano vorrebbe trasferirsi in una big europea, una squadra di prima fascia. Niente Arabia e nemmeno un ritorno in patria. Una big che corteggia il capitano è certamente il Napoli su richiesta esplicita del proprio tecnico Antonio. Perchè però la Juventus non vorrebbe cedere Danilo al Napoli?Il contratto di Danilo scadrà tra sei mesi e non sarà rinnovato, quindi non avrebbe grandi ricavi dalla cessione anticipata. Il Napoli inoltre è considerata una diretta rivale in Italia ed in Europa per la Vecchia Signora quindi cedendo il capitano ai partenopei si andrebbe a rinforzare proprio una diretta rivale. La leadership di Danilo inoltre potrebbe essere un pericoloso alleato per Antonio Conte nella seconda parte di stagione. Per questo la preferenza di cessione sarebbe verso altri club. Si aprirebbe al Napoli soltanto in caso di inserimento di Raspadori nella trattativa.





