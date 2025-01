Perché la Juventus non è testa di serie ai playoff di Champions League?

AFP via Getty Images

Perché la Juventus non è testa di serie ai playoff di Champions?

Laha chuso la prima fase campionato l 20° posto in classifica, riuscendo comunque a staccare il pass per i playoff di. Tuttavia, i bianconeri saranno costretti a vivere il sorteggio dei playoff non da teste di serie: nel sorteggio in programma venerdì 31 gennaio a Nyon, Madama sfiderà o il Milan - in quello che sarebbe un derby italiano da brividi tra due grandi deluse del nostro calcio - o il PSV, già affrontato e sconfitto nella prima fase.La Juventus non sarà testa di serie ai playoff di Champions perché si è classificata 20esima nella prima fase. Per accedere agli spareggi come testa di serie avrebbe dovuto chiudere la 'league phase' tra il 9° e il 16° posto. Di conseguenza, i bianconeri giocheranno la gara d'andata in casa e il ritorno in trasferta.