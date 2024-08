Perché la Juventus ha rinnovato Mckennie?

le parti hanno trovato l'accordo per il rinnovo di contratto fino al 2026. Ma cosa ha portato a questa decisione dopo gli ultimi mesi?I dialoghi tra Mckennie e la Juve per il rinnovo erano iniziati mesi fa senza però trovare un'intesa per le alte richieste del giocatore. Poi c'è stata la vicenda legata all'operazioneche ha complicato i rapporti con il club. In queste settimane non sono arrivate offerte all'altezza per Mckennie e alla fine il giocatore ha deciso di accettare la proposta di rinnovo fatta dalla Juve. Si potrebbe dire un passo indietro quindi da parte di Mckennie che ha trovato terreno fertile con la Juve, che adesso può contare su un opzione in più.