Perché la Juventus gioca la Supercoppa italiana 2024?

Ad inizio 2025 la Juventus sarà di scena in Arabia Saudita per giocarsi la Supercoppa italiana 2024 che per il secondo anno consecutivo si giocherà secondo il format della Final Four. I bianconeri prenderanno parte al torneo in compagnia di altre tre squadre che, per l'occasione, saranno Inter, Milan e Atalanta. Ma secondo quale criterio i bianconeri sono potuti approdare alla prossima edizione della Supercoppa italiana?La Juventus si è qualificata alla Supercoppa italiana 2024 in qualità di vincitrice della Coppa Italia. Alla Final Four, infatti, potevano accedere le prime due classificate della Serie A, nonché le due finaliste di Coppa Italia.