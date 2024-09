L’edizione odierna di Tuttosport sottolinea una scelta particolare della: la squadra partirà persolo questa mattina, rinunciando al classico ritiro pre-partita. Ma perché questa decisione? I bianconeri arriveranno a Firenze in aereo e successivamente raggiungeranno Empoli in pullman. Questa scelta è stata dettata dalle tempistiche e dal fitto calendario di impegni che attende la squadra. Per ottimizzare il riposo, i giocatori hanno trascorso la notte precedente nelle proprie abitazioni, evitando così di partire il giorno prima come di consueto in vista di un match.