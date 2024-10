Uno dei nomi accostati allaper l'attacco è Joshua. I rapporti tra Thiago Motta e il giocatore, così come quelli di Cristiano Giuntoli con il suo agente, sono buoni. Tuttavia, le dinamiche di mercato complicano la situazione. In Inghilterra, Zirkzee è già considerato un flop, e la sua esperienza al Manchester United sembra giunta al termine. Nonostante ciò, l'olandese continua a essere parte delle rotazioni di Ten Hag, rendendo difficile un'eventuale cessione in prestito, formula desiderata dalla Juventus. La pista resta da seguire, ma appare piuttosto complessa e irta di ostacoli.