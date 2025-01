Perché i tifosi del Brugge fischiano Savona

Nei primi minuti della partita tra, si è verificato un episodio che ha acceso subito gli animi in campo e sugli spalti. De Cuypers è intervenuto duramente sucon un fallo caratterizzato da gamba tesa e piede a martello. Lo juventino è rimasto a terra dolorante, facendo temere il peggio. Tuttavia, i tifosi del Brugge hanno interpretato l’episodio in modo diverso, accusando Savona di aver accentuato il contatto per ottenere un fallo. Da quel momento, ogni volta che l’esterno della Juventus tocca il pallone, i sostenitori avversari lo fischiano, alimentando un clima di tensione crescente.