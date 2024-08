Gatti capitano, la spiegazione di Thiago Motta

A sorprendere nella formazione schierata da Thiago Motta in Juventus-Como non ci sono solo gli uomini e in particolare la presenza di Mbangula con l'esclusione di Douglas Luiz. Anche la scelta del capitano è stata inaspettata visto che il tecnico ha deciso di dare la fascia a Federico Gatti.Con l'assenza di Danilo, ci si poteva attendere Manuel Locatelli come capitano in Juventus-Como. E invece la scelta è ricaduta su Gatti. "Oggi meritava di farlo, vediamo per le prossime", ha spiegato in conferenza stampa il tecnico. Un premio quindi per come sta lavorando il giocatore in queste settimane. Non è da escludere comunque che nelle prossime giornate Thiago affidi la fascia ad altri giocatori bianconeri.