Miretti Genoa, la sua partita

Minuti: 65'

Tocchi:35

Riusciti passaggi: 13/20 (65%)

Passaggi chiave: 0

Cross (prec.): 1 (0)

Palle lunghe (prec.): 5 (2)

L’avventura di Fabioal Genoa non è iniziata nel migliore dei modi, anche a causa del momento difficile che sta attraversando la squadra rossoblù. Durante la sfida contro il Bologna, valida per la settima giornata di Serie A, Miretti è stato sostituito da Gilardino nel corso del secondo tempo, tra qualche fischio proveniente dagli spalti. I tifosi hanno manifestato il loro disappunto, non solo per la prestazione poco brillante del giovane centrocampista, ma anche perché in quel momento il Genoa era sotto di due reti. La squadra ligure fatica a trovare risultati positivi e le pressioni aumentano su tutti.