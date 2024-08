L'intervento di un atleta di alto livello per trasmettere il messaggio del progetto.

La partecipazione di rappresentanti del mondo scolastico locale e della Fondazione.

Una campagna di comunicazione congiunta durante i giorni del Trofeo.

Lae ilhanno annunciato una collaborazione triennale con l'obiettivo di sensibilizzare i ragazzi delle scuole medie che praticano sport, le loro famiglie e gli insegnanti sull'importanza di una positiva e costante integrazione tra sport e studio. Per ogni edizione del Trofeo, la Fondazione organizzerà un evento all'interno della manifestazione che coinvolgerà tutti i giovani atleti e atlete presenti. Questo evento includerà:Il prossimo Trofeo CONI è in programma dal 3 al 6 ottobre in Sicilia, con l'apertura ufficiale il 4 ottobre a Catania. La cerimonia inaugurale vedrà la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È prevista anche una "appendice" del Trofeo a Palermo.